Раскрыта переписка западных послов в Кувейте по Украине

Газета Aydınlık раскрыла переписку западных послов в Кувейте по Украине

Турецкая газета Aydınlık получила доступ к переписке западных дипломатов в Кувейте, которые пытались навязать нейтральной стране свою точку зрения по конфликту на Украине. Об этом сообщается на сайте издания.

Переписка между западными послами происходила в WhatsApp. Журналисты подчеркнули, что получили данные из надежных источников в Персидском заливе.

«Просочившаяся переписка содержит поразительные подробности об управлении восприятием западной дипломатии в Западной Азии и ее попытках давления на СМИ», — отмечается в материале.

В диалоге участвовали высокопоставленные представители Великобритании, Франции, Италии, Канады, Австралии, Чехии, Польши, Румынии, Украины и Евросоюза. Эти дипломаты стремились изменить позицию Кувейта и навязать стране западное мнение.

Ранее в Турции рассказали о проникновении украинских спецслужб в европейскую дипмиссию. Газета получила доступ к ряду документов, в том числе об усилении агентуры разведки в Анкаре, Стамбуле и Измире, внедрении разведки в крымско-татарскую общину, попытке скрыть сбои в работе реактора на Южно-Украинской АЭС.