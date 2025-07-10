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09:33, 10 июля 2025Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыта роль азербайджанских воров в законе в России

Харина: Азербайджанские воры в законе контролируют уголовный мир своих диаспор
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВоры в законе:

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Азербайджанские воры в законе на территории России контролируют уголовный мир своих диаспор. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

По ее подсчетам, всего у азербайджанцев порядка 12 воров в законе, но большая часть из них находится за границей. В России до недавних пор на свободе оставались только трое авторитетов — Вагиф Сулейманов (Дипломат), Заур Шипилов (Нахичеванский) и Талех Даглиев (Толик Ногинский). Остальные отбывают длительные наказания в колониях.

Харина отмечает, что теперь, когда Сулейманов задержан, его место может занять Даглиев.

О задержаниях сразу двух азербайджанских воров в законе стало известно 3 июля. Сулейманова поместили в спецучреждение, после чего ему грозит депортация на родину, а Шипилова арестовали по обвинению в преступлении по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

Подробности о том, как это отразится на криминальном мире России, можно прочитать здесь.

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