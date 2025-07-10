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08:39, 10 июля 2025Забота о себе

Раскрыты простые правила для сохранения здоровья интимных мышц

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Carrastock / Shutterstock / Fotodom

Уролог, гинеколог Викрам Кхуллар и физиотерапевт Сара Рирдон подсказали простые правила для поддержания здоровья интимных мышц. Их советы приводит издание The Guardian.

Самым простым и действенным способом укрепить мышцы тазового дна Рирдон назвала упражнения Кегеля. По ее словам, чтобы получить от них эффект, нужно делать разные упражнения: быстро напрягать и расслаблять мышцы, удерживать напряжение 5-10 секунд. «Упражнения нужно выполнять в разных положениях, потому что подтекания мочи случаются не только, когда мы сидим. Их нужно делать стоя, при ходьбе и во время занятий в спортзале», — посоветовала физиотерапевт.

Кхуллар отметил, что при выполнении упражнений Кегеля следует запастись терпением, так как первые результаты появятся лишь через три месяца. Он добавил, что обычно новичкам рекомендуют выполнять по десять сокращений три раза в день. Однако он посоветовал наращивать нагрузку постепенно. «Но не надо бросать все дела, чтобы сделать упражнения Кегеля. Можно заниматься этим во время чистки зубов или за чашкой чая», — уточнил он.

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Ранее физиотерапевты Сьюзи Гронски и Лорен Гарджес рассказали, что мужчинам тоже нужно тренировать мышцы тазового дна. По их словам, слабые или слишком напряженные интимные мышцы могут стать причиной импотенции.

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