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05:42, 10 июля 2025Бывший СССР

Разведчик рассказал об убийстве иностранных наемников украинскими дронами

Разведчик Механ заявил, что БПЛА ВСУ убили пленных иностранных наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Штурмовики группировки войск «Восток» взяли в плен двоих иностранных наемников в боях за село Толстой в ДНР. Разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ заявил, что их убили во время налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после сдачи в плен, сообщает ТАСС.

Механ сообщил, что при штурме дома обнаружили шесть человек, среди них трое наемников. «Двое из них взяты в плен», — сказал он.

Военный объяснил, что после зачистки украинского опорного пункта и сдачи в плен двоих иностранцев начался интенсивный налет украинских дронов а также сбросы взрывчатки с гексакоптера, в результате чего пленные погибли. Механ добавил, что наемники говаривали на польском и французском языках.

Ранее на сайте МИД Финляндии нашли инструкции для наемников, воюющих за ВСУ. Они были опубликованы в феврале 2025 года.

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