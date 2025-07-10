Разведчик Механ заявил, что БПЛА ВСУ убили пленных иностранных наемников

Штурмовики группировки войск «Восток» взяли в плен двоих иностранных наемников в боях за село Толстой в ДНР. Разведчик 36-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Механ заявил, что их убили во время налетов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) после сдачи в плен, сообщает ТАСС.

Механ сообщил, что при штурме дома обнаружили шесть человек, среди них трое наемников. «Двое из них взяты в плен», — сказал он.

Военный объяснил, что после зачистки украинского опорного пункта и сдачи в плен двоих иностранцев начался интенсивный налет украинских дронов а также сбросы взрывчатки с гексакоптера, в результате чего пленные погибли. Механ добавил, что наемники говаривали на польском и французском языках.

Ранее на сайте МИД Финляндии нашли инструкции для наемников, воюющих за ВСУ. Они были опубликованы в феврале 2025 года.