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04:30, 10 июля 2025Мир

На сайте МИД Финляндии нашли инструкции для воюющих за ВСУ наемников

МИД Финляндии не стал удалять с сайта инструкции для воюющих за ВСУ наемников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

МИД Финляндии не стал удалять с сайта инструкции для пополнивших ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) наемников. Об этом пишет РИА Новости.

На сайте ведомства нашли инструкции под заголовком «Информация для добровольцев», которые были опубликованы в феврале 2025 года.

«Добровольцами» министерство называет граждан, которые воюют на стороне ВСУ. Финские власти отметили, что не поощряют и не рекомендуют поездки «добровольцами» на Украину. При этом такая деятельность не запрещена законодательством.

В инструкциях граждан предупреждают о том, что Финляндия отказывается помогать наемникам, получившим ранения на Украине.

3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о пренебрежении финских властей к собственным гражданам. МИД Финляндии опубликовал инструкции для желающих воевать за ВСУ граждан.

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