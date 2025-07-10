Россиян предупредили о неожиданном влиянии жары на организм

Врач Сережина: В жару происходят обострения заболеваний мочеполовой системы

Жара негативно влияет не только на сердечно-сосудистую, нервную и иммунную системы — она также может приводить к обострению болезней урогенитального тракта и развитию грибковых инфекций, предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Из-за обезвоживания и повышенной концентрации солей в моче может повреждаться слизистая оболочка, что приводит к развитию вторичной бактериальной инфекции. В жару у людей с хроническими заболеваниями мочеполовой системы нередко происходят обострения — появляются яркие симптомы, которые в обычное время могут никак себя не проявлять», — сказала врач.

Отдельно, по словам Сережиной, стоит отметить грибковые инфекции. Она объяснила, что при высоких температурах в сочетании с влажностью грибковая среда развивается особенно активно.

«Грибковые инфекции бывают как наружными, так и внутренними, и хотя их проявления зачастую не слишком выраженные, могут появляться пятна на коже, трещины, зуд, поражения ногтей. На эти симптомы тоже важно обращать внимание», — рекомендовала врач.

Ранее жителей столицы предупредили о нашествии комаров в выходные, 12-13 июля. Обилие насекомых будет вызвано дождями в сочетании с жаркой погодой.