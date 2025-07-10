Россиянам назвали самую популярную пластику

Хирург Хайдар назвала блефаропластику популярной из-за быстрой реабилитации

Пластический хирург Мария Хайдар назвала россиянам самую популярную пластику. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам доктора, самой востребованной хирургической процедурой стала блефароплатика из-за быстрой реабилитации, а также омоложения без изменения внешности.

«Блефаропластика позволяет выглядеть свежее и моложе, но при этом сохранить естественные черты. Это важно для тех, кто не хочет кардинальных изменений, но при этом желает выглядеть моложе», — уточнила она.

В то же время врач подчеркнула, что чаще всего данную операцию выбирают пациенты до 30 лет, желая избавиться от тяжелого и уставшего взгляда.

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