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17:48, 10 июля 2025Ценности

Россиянам назвали самую популярную пластику

Хирург Хайдар назвала блефаропластику популярной из-за быстрой реабилитации
Екатерина Ештокина

Фото: Roman Fenton / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Мария Хайдар назвала россиянам самую популярную пластику. Соответствующий материал публикует «Газета.ru».

По словам доктора, самой востребованной хирургической процедурой стала блефароплатика из-за быстрой реабилитации, а также омоложения без изменения внешности.

«Блефаропластика позволяет выглядеть свежее и моложе, но при этом сохранить естественные черты. Это важно для тех, кто не хочет кардинальных изменений, но при этом желает выглядеть моложе», — уточнила она.

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В то же время врач подчеркнула, что чаще всего данную операцию выбирают пациенты до 30 лет, желая избавиться от тяжелого и уставшего взгляда.

Ранее Кайли Дженнер случайно показала папарацци шрам после пластики. 27-летняя предпринимательница была замечена в купальнике на пляже в Сен-Тропе.

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