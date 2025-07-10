Россиянам назвали неприемлемые вещи для похода на городской пляж

Эксперт по этикету Коломацкая призвала избегать сланцев и микрошортов в городе

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая назвала неприемлемые вещи для похода на городской пляж. Соответствующий комментарий публикует Life.ru.

Специалистка заявила, что по пути к территории для купания следует придерживаться городского внешнего вида. Россиян призвали избегать сланцев, парео, микрошортов и отсутствия нижнего белья под одеждой. По словам Коломацкой, на пляже допустимо носить купальник, а при посещении бара стоит надевать накидку поверх.

Но помним, как только мы пересекаем границу и выходим с пляжа, то мы одеваемся. И это правило действует в отелях. Когда мы идем на пляж, мы прикрыты, на пляже мы снимаем одежду до купальника. Когда мы возвращаемся, мы накидываем на себя одежду. Поэтому это правило также действует Надежда Коломацкая эксперт по этикету

Отдельное внимание собеседница издания уделила пляжным аксессуарам. Она подчеркнула, что на территории загородных пляжей посетители могут использовать надувные круги и матрасы. В то же время в черте города такие предметы недопустимы, заключила она.

В июне россиянам назвали лучшие украшения для купания в бассейне. Золотые изделия без вставок довольно устойчивы при условии недолгой носки и последующего ухода.