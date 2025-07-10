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15:27, 10 июля 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли норму потребления воды в жару

Врач Клименко рекомендовала в жару пить по полстакана воды каждые один-два часа
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Brendan Church / Unsplash

При температуре выше плюс 20°C человеку требуется обильное питье, чтобы избежать обезвоживания и отеков, заявила доктор медицинских наук, профессор Татьяна Клименко. Норму потребления воды в жару она раскрыла россиянам в разговоре с aif.ru.

Людям без проблем со здоровьем Клименко рекомендовала пить по 100 миллилитров (примерно полстакана) воды каждые один-два часа. Делать это надо и в том случае, если человек не чувствует жажду. При этом, по словам врача, тем, у кого диагностированы болезни почек, печени или сердечно-сосудистой системы, стоит придерживаться питьевого режима, предписанного лечащим врачом.

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В жаркую погоду Клименко порекомендовала отдавать предпочтение простой кипяченой воде комнатной температуры. От идеи утолять жажду колой, кофе, чаем или алкоголем врач призвала отказаться.

Ранее врач общей практики Аджай Багга предупредил о повышенной опасности алкоголя в жару. При высоких температурах воздуха негативное воздействие спиртных напитков усиливается, так как к другим нежелательным последствиям добавляется риск теплового удара и сильного обезвоживания.

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