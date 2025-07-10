Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:38, 10 июля 2025Экономика

Россиянка продала квартиру и отказалась из нее выезжать

Жительница Оренбурга продала квартиру и отказалась из нее выезжать
Александра Качан (Редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Жительница Оренбурга продала квартиру, но отказалась из нее выезжать. Новые жильцы подали на нее в суд, об этом пишет портал ProOren.

По словам покупателей, бывшая собственница забрала деньги за жилье, но отказалась добровольно освободить помещение и снять регистрацию. При этом договоренность о том, что женщина может продолжать жить в квартире после продажи, стороны не заключали.

Ленинский районный суд Оренбурга встал на сторону истца. Теперь бывшую собственницу должны выселить в принудительном порядке.

Ранее в Ярославской области пенсионерке удалось через суд добиться от властей нового жилья взамен аварийного дома с провалившимся полом. Россиянке пришлось снимать квартиру 14 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

    Российский регион введет новые правила для туризма

    Зеленский подтвердил замену посла Украины в США

    Замначальника штаба командования сил НАТО прибыл в Армению

    Жители США назвали достаточную для финансового комфорта сумму

    Жители Курска сняли взрыв упавшего среди жилых домов беспилотника ВСУ

    Задержанного во Франции российского баскетболиста Касаткина сочли жертвой

    Раскрыт секрет ребенка с черепом в форме муравьиной головы

    Зеленский получил от Трампа сигналы о возобновлении помощи от США

    Грузовик раздавил байки путешественников на Бали и унес жизнь одного из них

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости