Россиянка продала квартиру и отказалась из нее выезжать

Жительница Оренбурга продала квартиру и отказалась из нее выезжать

Жительница Оренбурга продала квартиру, но отказалась из нее выезжать. Новые жильцы подали на нее в суд, об этом пишет портал ProOren.

По словам покупателей, бывшая собственница забрала деньги за жилье, но отказалась добровольно освободить помещение и снять регистрацию. При этом договоренность о том, что женщина может продолжать жить в квартире после продажи, стороны не заключали.

Ленинский районный суд Оренбурга встал на сторону истца. Теперь бывшую собственницу должны выселить в принудительном порядке.

Ранее в Ярославской области пенсионерке удалось через суд добиться от властей нового жилья взамен аварийного дома с провалившимся полом. Россиянке пришлось снимать квартиру 14 лет.