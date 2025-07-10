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14:58, 10 июля 2025Моя страна

Российские музеи стали зарабатывать больше на треть

В 2024 году доходы российских музеев выросли на 30 процентов
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В 2024 году российские музей стали зарабатывать больше на треть. Об этом сообщил РБК.

По данным источника, в прошлом году коммерческие доходы музеев выросли почти на 30 процентов и составили 38,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что увеличить поступления удалось благодаря расширению аудитории культурных организаций. Число посетителей особенно выросло за счет иностранных туристов. Так, Петергоф принял 271,6 тысячи гостей из других стран — вдвое больше, чем годом ранее.

Кроме того, многие музеи повысили стоимость посещения, чтобы покрыть растущие расходы.

Ранее в Нижнем Новгороде открылась первая в мире биеннале экологического искусства. Выставка «Кожа земли» привлекла более 150 художников из 33 стран.

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