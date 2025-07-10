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12:43, 10 июля 2025Мир

Рябков рассказал детали о новом после США в России

Замглавы МИД Рябков: США не запрашивали у РФ агреман новому послу в России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Американские представители пока не запрашивали агреман новому послу в России. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«США не запрашивали агреман, по-прежнему ясности на этот счет нет», — рассказал дипломат.

Рябков также подчеркнул, что российская сторона будет «дожимать» Вашингтон по вопросу возвращения дипсобственности, находящейся в США. По его словам, в этом вопросе не хватает «достаточного и конструктивного отклика» с американской стороны.

Ранее Рябков заявил, что в США наблюдаются «санкционные потуги», но для России угрозы новых санкций стали обыденностью. Замглавы МИД добавил, что политика действующих американских властей противоречива, но Москва желает нормализации отношений между странами.

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