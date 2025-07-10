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13:45, 10 июля 2025Экономика

Рябков высказался о 500-процентных пошлинах США

Рябков: Пошлины США в 500 % против торговых партнеров РФ надо осмыслить
Кирилл Луцюк

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Если США введут против торговых партнеров Москвы 500-процентные пошлины, то это не изменит картину радикально. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Его процитировало ТАСС.

По его словам, введение таких тарифов потребует со стороны России дополнительного анализа и осмысления. Однако в ситуации, когда против РФ уже ввели больше 30 тысяч ограничений, новые рестрикции не помешают Москве идти дальше своим независимым путем. Также он полагает, что некоторые из американских сенаторов подрывают базу нормального взаимодействия двух стран, а значит, вредят самим США.

В конце июня сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал, что США введут пошлины в 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами России и не помогают Украине. По словам американского законодателя президент США Дональд Трамп сказал ему, что пришло время двигаться вперед с этим законопроектом. В Кремле заявили, что Москва приняла к сведению заявление Грэма, которого охарактеризовали как заядлого русофоба.

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