Рыбаки жестоко расправились с 95 черными дельфинами ради традиций

На Фарерских островах рыбаки убили 95 гринд и возмутили зоозащитников

На Фарерских островах прошла традиционная охота на дельфинов. Об этом пишет Sea Shepherd — некоммерческая организация, занимающаяся защитой и сохранением экосистем морской среды.

Фарерские рыбаки расправились с 95 черными дельфинами, также известными как гринды. Среди них были молодые особи и беременные самки, из которых вырезали детенышей. «Эти нерожденные детеныши никогда не видели океана, у них никогда не было шанса на жизнь», — отметили в Sea Shepherd. На одну из гринд напали в тот момент, когда она рожала. Жестокая охота окрасила прибрежные воды в алый цвет и возмутила зоозащитников.

Sea Shepherd давно призывает к официальному запрету «гриндадрапа». Так называется забой китов и дельфинов, регулярно происходящий на Фарерских островах. Рыбаки загоняют стаи на мелководье и закалывают их. Они уничтожают целые семьи, что значительно сокращает популяцию морских млекопитающих.

Организация обратила внимание на то, что подобная жестокость присуща только жителям Фарерских островов. Они вспомнили, как в конце июля в Исландии, в тех же североатлантических водах, местные жители, наоборот, спасли около 50 гринд, выбросившихся на берег. Зоозащитники отметили, что, как и Исландия, Фарерские острова находятся на достаточно современном уровне, чтобы не нуждаться в мясе дельфинов для выживания.

Ранее сообщалось, что стая из 77 гринд выплыла на мелководье Оркнейских островов в Шотландии. Выжившие дельфины так и не смогли выбраться с мели, поскольку под собственном весом увязли в мягком песке. В итоге их усыпили.