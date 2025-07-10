Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
Сегодня
15:30 (Мск)
Аманда Анисимова
Уимблдон (ж)
Белинда Бенчич
Сегодня
17:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Уимблдон (ж)
Металлург Мг
Сегодня
17:20 (Мск)
Динамо Мн
Чемпионат КХЛ 3х3|Суперфинал. 1-й тур
Оливия Гадеки
Завтра
15:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
10:26, 10 июля 2025Спорт

Сафонов оценил состояние сборной России

Сафонов: У молодого поколения есть шанс поднять уровень сборной России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов оценил состояние сборной России. Об этом он рассказал в интервью для сериала Okko «Западная трибуна».

«Если бы сборная России играла на чемпионате мира или Евро, с ней бы считались многие европейские команды. Мы бы показали лучшие результаты за последние годы», — поделился Сафонов. По мнению голкипера, у нового молодого поколения есть шанс поднять уровень сборной России на порядок выше, чем он был.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных матчах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за бана команда уже пропустила несколько крупных международных турниров, в том числе чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский отреагировал на десятичасовой удар ВС России по Киеву

    МИД России обвинил генсека ООН в близорукости

    Названы вредные для кишечника ошибки в питании

    Врач принял боль из-за перелома позвоночника у мужчины за вирус

    Жена Джастина Бибера разделась на яхте до трусов

    В МЧС оценили масштаб вспыхнувшего пожара в ИК «Белый лебедь» для пожизненно осужденных

    Туриста нашли бездыханным после сеанса массажа в Таиланде

    Всю принадлежавшую Старовойту недвижимость опечатали

    Стал известен ключевой вопрос на переговорах Алиева и Пашиняна

    Сменивший Старовойта на посту главы Минтранса чиновник высказался об умершем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости