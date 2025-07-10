Сафонов: У молодого поколения есть шанс поднять уровень сборной России

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов оценил состояние сборной России. Об этом он рассказал в интервью для сериала Okko «Западная трибуна».

«Если бы сборная России играла на чемпионате мира или Евро, с ней бы считались многие европейские команды. Мы бы показали лучшие результаты за последние годы», — поделился Сафонов. По мнению голкипера, у нового молодого поколения есть шанс поднять уровень сборной России на порядок выше, чем он был.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Сборная России по футболу отстранена от участия в официальных матчах по решению Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Из-за бана команда уже пропустила несколько крупных международных турниров, в том числе чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

