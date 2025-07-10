Сексолог высказалась об оптимальном количестве половых партнеров

Не бывает слишком мало или слишком много половых партнеров, уверена сексолог Дженни Скайлер. Об оптимальном количестве интимных связей она высказалась в беседе с Men's Health.

Скайлер подчеркнула, что каждый человек в зависимости от воспитания, ценностей и убеждений имеет собственное представление об идеальном числе половых партнеров. «Я не думаю, что цифры так уж важны, главное, чтобы вы сами ощущали свою целостность», — считает она.

По словам сексолога, если человек задумывается о правильном числе партнеров, ему следует спросить себя, почему это важно, так как правильнее концентрировать внимание на том, какой жизненный опыт хочется получить от романтической связи. «Иногда, когда речь заходит об этом вопросе, мы начинаем воспринимать людей как числа и не видим их человеческие качества, к которым можно испытывать интерес», — выразила свое мнение Скайлер.

Сексолог добавила, что необязательно рассказывать новому партнеру о прошлых сексуальных связях. Если же возникло желание обсудить эту тему, она посоветовала заранее подумать, зачем этот разговор нужен и как это повлияет на близость.

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