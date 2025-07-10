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02:00, 10 июля 2025Забота о себе

Сексолог высказалась об оптимальном количестве половых партнеров

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Не бывает слишком мало или слишком много половых партнеров, уверена сексолог Дженни Скайлер. Об оптимальном количестве интимных связей она высказалась в беседе с Men's Health.

Скайлер подчеркнула, что каждый человек в зависимости от воспитания, ценностей и убеждений имеет собственное представление об идеальном числе половых партнеров. «Я не думаю, что цифры так уж важны, главное, чтобы вы сами ощущали свою целостность», — считает она.

По словам сексолога, если человек задумывается о правильном числе партнеров, ему следует спросить себя, почему это важно, так как правильнее концентрировать внимание на том, какой жизненный опыт хочется получить от романтической связи. «Иногда, когда речь заходит об этом вопросе, мы начинаем воспринимать людей как числа и не видим их человеческие качества, к которым можно испытывать интерес», — выразила свое мнение Скайлер.

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Сексолог добавила, что необязательно рассказывать новому партнеру о прошлых сексуальных связях. Если же возникло желание обсудить эту тему, она посоветовала заранее подумать, зачем этот разговор нужен и как это повлияет на близость.

Ранее эксперт по отношениям Вивиан Коулз дала совет женщине, пожаловавшейся, что никогда не занималась любовью с мужем. По мнению специалистки, у этой проблемы два источника: физиологический и эмоциональный.

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