Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:52, 10 июля 2025Мир

Смену позиции Трампа по Украине объяснили

Semafor: Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Соратники американского лидера Дональда Трампа полагают, что изменения в его позиции в отношении украинского конфликта являются частью переговорной стратегии. Об этом сообщает издание Semafor.

«Некоторые соратники Трампа видят в этом часть его переговорного плана, а не конкретный поворот президента в сторону Украины», — отмечается в публикации.

При этом, как пишет Semafor, те, кто враждебно настроен по отношению к Москве, убеждены, что позиция главы Соединенных Штатов становится ближе к их взглядам. В то же время издание процитировало близкий к американскому президенту источник, который объяснил последнее изменение подхода Трампа к конфликту как своего рода закодированное послание Украине и России о том, что «все возможно, если они не пойдут на уступки».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Трамп испытывает досаду из-за успехов российских войск на Украине. По его словам, американский лидер раздражен тем, что Москва «слишком много выигрывает», в результате чего Киев теряет территории с природными ресурсами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о подготовке к встрече с Путиным

    В Германии назвали спектаклем конференцию по Украине

    На Западе заметили изменение риторики НАТО в отношении России

    ВСУ атаковали церковь в приграничном селе

    ВСУ начали терять офицерский состав под Сумами

    В Госдепе высказались о встрече Трампа и Путина

    Министр обороны Израиля направил послание верховному лидеру Ирана

    Смену позиции Трампа по Украине объяснили

    Личные острова, частные резиденции и суперъяхты. Где и как отдыхают миллиардеры?

    ВСУ бросили раненых на одном из направлений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости