Смену позиции Трампа по Украине объяснили

Semafor: Смена позиции Трампа по Украине может быть частью стратегии

Соратники американского лидера Дональда Трампа полагают, что изменения в его позиции в отношении украинского конфликта являются частью переговорной стратегии. Об этом сообщает издание Semafor.

«Некоторые соратники Трампа видят в этом часть его переговорного плана, а не конкретный поворот президента в сторону Украины», — отмечается в публикации.

При этом, как пишет Semafor, те, кто враждебно настроен по отношению к Москве, убеждены, что позиция главы Соединенных Штатов становится ближе к их взглядам. В то же время издание процитировало близкий к американскому президенту источник, который объяснил последнее изменение подхода Трампа к конфликту как своего рода закодированное послание Украине и России о том, что «все возможно, если они не пойдут на уступки».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Трамп испытывает досаду из-за успехов российских войск на Украине. По его словам, американский лидер раздражен тем, что Москва «слишком много выигрывает», в результате чего Киев теряет территории с природными ресурсами.