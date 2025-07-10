США впервые ввели в исландский порт атомную подлодку на фоне конкуренции с РФ в Арктике

США ввели в исландский порт атомную подлодку на фоне конкуренции с РФ в Арктике

США впервые ввели в исландский порт атомную подлодку USS Newport News типа «Лос-Анджелес» на фоне конкуренции с РФ за влияние в Арктике, сообщает РИА Новости.

Временная поверенная в делах посольства США в Исландии Эрин Сойер заявила, что две страны поддерживают снижение напряженности в Арктике, «с полным осознанием усилий России по наращиванию своего военного присутствия в регионе».

Ранее WSJ сообщила, что в Финляндии готовы помочь США создать флот ледоколов при поддержке которого Штаты рассчитывают доминировать в Арктике. По данным издания, американский лидер Дональд Трамп считает Арктику зоной будущей торговли и конфликтов.