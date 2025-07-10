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09:33, 10 июля 2025Силовые структуры

«Трупы оставляли в домах и поджигали». ФСБ рассекретила данные о Волынской резне. Какие зверства творили украинские националисты?

ФСБ РФ рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

УФСБ по Омской области рассекретила новые данные о Волынской резне, устроенной украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Федеральная служба опубликовала протокол допроса с показаниями непосредственного участника расправ, члена «Организации украинских националистов» и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА, признаны в России экстремистскими и запрещены) 18-летнего Ивана Васюка по кличке Голубь.

Сотрудники советской военной контрразведки «Смерш» задержали преступника в начале января 1944 года. Во время допроса он рассказал, что с июля 1943-го участвовал в бандитских налетах на польские села под командованием Миколы Свистуна, также известного как Ворон, Ясень и Ярбый.

По словам бандеровца, за время пребывания в организации его отряд нападал на деревни, убивал граждан и забирал у них имущество, скот и продукты. Васюк отметил, что члены банды не щадили украинцев, проживавших в польских селах и не входивших в состав оуновской организации.

Лично я принимал участие в нападении на польские деревни около 10 раз и сам лично убил не меньше 19 человек поляков, в том числе 8 взрослых мужчин, 6 женщин и 5 детей

Иван Васюкчлен ОУН-УПА

Васюк рассказал о зверствах, устраиваемых его отрядом

Согласно показаниям 18-летнего участника ОУН-УПА, в ноябре 1943 года его отряд напал на деревни Старики, Вязовку и Углы. После того как местные жители были убиты, а имущество и скот отобраны, все дома, кроме населенного пункта Углы, были сожжены. «Трупы убитых мужчин и женщин, стариков и детей оставляли на местах в домах и потом поджигали», — добавил Васюк.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Он уточнил, что с июля 1943 по январь 1944 года отряд Ворона убил около 1500 мирных граждан всех возрастов польской и украинской национальности. С частью из них расправились на месте, в домах, а большинство отвели в лес. «Убийство происходило часто топорами, часть были зарезаны ножами», — говорится в показаниях.

Украина согласилась на эксгумацию жертв Волынской резни

Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни — происходившей в 1942-1943 годах на территории Западной Украины. По приказу ОУН-УПА уничтожались этнические поляки, которые до начала Второй мировой войны проживали на территории современной Волынской области.

В январе 2025 года спикер сейма Польши Шимон Холовня заявил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на эксгумацию жертв Волынской резни.

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Поиски останков на территории Украины должны были начаться в апреле и проходить совместно с представителями украинских властей.

Полонист Станислав Стремидловский предположил, что готовность Украины разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни говорит о том, что Киев не уверен в политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше.

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