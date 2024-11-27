Названы причины согласия Украины на эксгумацию жертв Волынской резни

Стремидловский: Киев ищет сторонников, обещав эксгумацию жертв Волынской резни

Обещание Украины разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни говорит о том, что Киев не уверен в политическом будущем и пытается найти сторонников в Польше. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» выразил полонист Станислав Стремидловский.

«Заявление о том, что украинские власти намерены отменить мораторий, наложенный на эксгумации жертв Волынской резни в 2017 году, особого энтузиазма в Варшаве не вызвало», –- подчеркнул он. Эксперт объяснил, что в Польше сомневаются над тем, сдержит ли Украина свое обещание. Так, один из кандидатов в президенты Польши считает, что нужно дождаться официального решения Киева.

Также, отметил Стремидловский, неизвестно, сохранит ли Владимир Зеленский президентский пост в следующем году. Эксперт допускает, что новые политики могут иметь другое мнение относительно обещания Польше об эксгумации. Полонист заключил, пока Украина не начнет конкретные работы и польские команды не появятся на Волыни, во Львовской области, гарантировать что-либо невозможно.

Говоря о намерении снять мораторий, эксперт указал, что решение Киева может быть связано с окончанием председательства в Евросоюзе Венгрии, которую, в свою очередь, с 1 января сменит Польша. «В определенном смысле это имиджевый ход, подарок правительству [премьер-министра Польши] Дональда Туска, — заявил Стремидловский. — Видимо, Киев решил им немного подыграть в том, что не считает для себя значительным и важным».

Накануне стало известно, что власти Украины пообещали Польше разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Украина заявила, что нет никаких препятствий для проведения соответствующих поисковых работ и эксгумаций польскими и украинскими структурами.

В октябре глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша имеет право поставить перед Украиной условие эксгумировать жертв Волынской резни для начала процедуры вступления в Евросоюз.