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00:21, 10 июля 2025Мир

Крымский политолог оценил тактику Трампа в отношении России

Политолог Джаралла: Трамп демонстрирует в отношении РФ тактику кнута и пряника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп, заявляя о зависимости новых санкций от его решения, демонстрирует в отношении России тактику «кнута и пряника», заявил крымский политолог Владимир Джаралла. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, Трамп вероятно считает, что «"пряник" был». «Он не понимает, что для России это не игра, а вопрос государственной безопасности, национальных интересов», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что интересы России на Западе учитывать не хотели. «Потому, был прогнозируем переход к "кнуту": новым угрозам и санкциям», — уточнил он.

Ранее Трамп приготовился одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии.

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