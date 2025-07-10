Крымский политолог оценил тактику Трампа в отношении России

Политолог Джаралла: Трамп демонстрирует в отношении РФ тактику кнута и пряника

Американский президент Дональд Трамп, заявляя о зависимости новых санкций от его решения, демонстрирует в отношении России тактику «кнута и пряника», заявил крымский политолог Владимир Джаралла. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, Трамп вероятно считает, что «"пряник" был». «Он не понимает, что для России это не игра, а вопрос государственной безопасности, национальных интересов», — подчеркнул он.

Специалист добавил, что интересы России на Западе учитывать не хотели. «Потому, был прогнозируем переход к "кнуту": новым угрозам и санкциям», — уточнил он.

Ранее Трамп приготовился одобрить ужесточение санкций против РФ при одном условии.