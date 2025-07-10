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04:19, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Украине предрекли решающие месяцы в конфликте с Россией

CNN заявил о решающих месяцах для Украины даже при поддержке США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Ближайшие месяцы могут оказаться тревожными и решающими для Украины в конфликте с Россией даже при поддержке со стороны США. С таким мнением выступил телеканал CNN.

«Киев столкнется с тем, что предстоящие месяцы будут непредсказуемыми и критическими, даже при возобновлении военной поддержки со стороны США», — заявили журналисты.

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В США также указали на дыры в обороне Украины. Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины недостаточно эффективны против российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), написал журнал 19fortyfive.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.

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