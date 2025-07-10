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07:39, 10 июля 2025Россия

В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России и Китая

Депутат Водолацкий назвал позерством угрозы Трампа в адрес России и КНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в отношении России и КНР нельзя воспринимать серьезно из-за позерства американского лидера. Его слова приводит ТАСС.

Депутат назвал позерством угрозы Трампа в адрес России и Китая и предположил, что это высказывание было сделано в кругу близких людей.

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«Трамп любит быть в центре внимания и показать, что он великий деятель всей планеты и для него и Россия, и Китай — это те государства, которые он может поставить на колени. Естественно, он понимает, что этого никогда не произойдет», — отметил Водолацкий.

Ранее телеканал CNN опубликовал запись, где Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил донорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня.

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