В России гулявший у фонтанов четырехлетний ребенок пробил голову

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик, гулявший у фонтанов на Московской площади, пробил голову. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По сведениям российского издания, ребенок находился там с матерью. В какой-то момент он взобрался на бортик и соскользнул, ударившись головой.
Мальчика госпитализировали, медики диагностировали у него серьезные травмы: открытую черепно-мозговую, ушиб мозга и перелом затылочной кости.
До этого стало известно, что в Петербурге семилетнему ребенку пробило голову кирпичом.
Еще раньше в Москве выпавшее с 21-го этажа окно рухнуло на коляску с годовалым ребенком. Тогда силовики в качестве основной версии случившегося рассматривали несчастный случай.