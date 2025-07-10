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12:29, 10 июля 2025Россия

В России гулявший у фонтанов четырехлетний ребенок пробил голову

В Петербурге гулявший у фонтанов четырехлетний мальчик пробил голову
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге четырехлетний мальчик, гулявший у фонтанов на Московской площади, пробил голову. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям российского издания, ребенок находился там с матерью. В какой-то момент он взобрался на бортик и соскользнул, ударившись головой.

Мальчика госпитализировали, медики диагностировали у него серьезные травмы: открытую черепно-мозговую, ушиб мозга и перелом затылочной кости.

До этого стало известно, что в Петербурге семилетнему ребенку пробило голову кирпичом.

Еще раньше в Москве выпавшее с 21-го этажа окно рухнуло на коляску с годовалым ребенком. Тогда силовики в качестве основной версии случившегося рассматривали несчастный случай.

ЖЗЛ
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