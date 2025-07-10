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14:13, 10 июля 2025Экономика

В России обрушились продажи еще одного вида машин

«Автостат»: Продажи новых электрокаров в России упали на 57 % в январе-июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По итогам первой половины 2025-го суммарные объемы продаж новых электрокаров на российском рынке упали на 57 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки в 4398 единиц. Об обрушении реализации этого вида машин в РФ сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

Отрицательная динамика в этом сегменте российского авторынка наблюдается 12-й месяц кряду, отмечают эксперты. Пиковый спад был зафиксирован в марте этого года, тогда реализация новых электрокаров в стране сократилась на 77 процентов год к году.

Лидером по объемам продаж в этом сегменте в январе-июне остался китайский бренд Zeekr с результатом в 1439 единиц. При этом реализация машин производителя за отчетный период просела на 68 процентов в годовом выражении. На второй строчке расположился российский Evolute (561 штука, минус 30 процентов), а топ-3 замкнул еще одна марка из КНР — Avatr (354, минус 18 процентов). В пятерку лидеров также вошли «Москвич» (350, минус 50 процентов) и китайская ORA (292). Последний бренд оказался единственным в топ-5, которому удалось нарастить продажи своих машин. За первую половину года реализация авто этой марки увеличилась в 2,5 раза.

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Сегмент электрокаров в январе-июне продемонстрировал отрицательную динамику продаж, как и все остальные ключевые виды машин. Так, реализация новых легковушек за отчетный период в России сократилась на 26 процентов, до 526 698 единиц, легких коммерческих авто — на 19 процентов, до 48 823 штук, грузовиков — на 54 процента, до 27 032, а автобусов — на также на 54 процента, до 4 925.

Во второй половине года, сходятся во мнении эксперты, российскому авторынку вряд ли удастся справиться с кризисным положением. Негативной динамике продолжит способствовать ряд факторов, включая общее удорожание машин, регулярное повышение утильсбора, а также снижение доступности автозаймов на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. При наихудшем раскладе, прогнозируют в агентстве «Автостат», продажи легковушек на внутреннем рынке могут просесть на 30 процентов, до 1,1 миллиона штук.

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