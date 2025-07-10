В Вильнюсе заявили о связи упавшего в Литве беспилотника с Россией

Шакалене: Упавший в Литве объект оказался БПЛА «Гербера» производства РФ

Объект, упавший утром 10 июля на территории Литвы неподалеку от границы с Белоруссией, оказался беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) «Гербера» производства РФ. Об этом заявила министр обороны прибалтийской республики Довиле Шакалене, передает ТАСС.

«Можем подтвердить, что это была "Гербера". Использование таких аппаратов может быть различным. Каковы были цели акции, выясняется», — отметила представитель Вильнюса.

Утром 10 июля истребители НАТО в Литве привели в боеготовность. Причиной стало приближение объекта к границе со стороны Белоруссии. После падения беспилотника задача истребителям была отменена.

Позднее ситуацию прокомментировал представитель отдела стратегической коммуникации Вооруженных сил (ВС) Литвы майор Гинтаутас Цюнис. По его словам, упавший на территории Литвы БПЛА был самодельным и представлял собой изделие из пенопласта и дерева.