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10:05, 10 июля 2025Культура

Возлюбленную Башарова заподозрили в беременности

Возлюбленную Марата Башарова Асю Борисову заподозрили в беременности
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Светский хроник

Возлюбленную актера и телеведущего Марата Башарова Асю Борисову заподозрили в беременности. Соответствующий пост публикует в своем Telegram-канале «Светский хроник» журналистка Алена Мартынова.

На видео, снятом 8 июля на премьере фильма «Плагиатор» в кинотеатре «Каро 11 Октябрь», артист позирует перед камерами, а Борисова держит его за руку. «Кстати, жена Башарова как будто бы беременна. Надела тюль, чтоб на живот мы не смотрели. Но нас не проведешь. Сама же дважды на него глянула», — подписала кадры Мартынова.

Ранее Марат Башаров резко ответил на вопрос о том, беременна ли его невеста. Тогда актер подчеркнул, что у пары все прекрасно, посоветовав меньше «читать желтухи».

До этого Башаров заявил, что бывшая жена, которую он избил, хотела вернуться к нему.

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