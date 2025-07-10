ВСУ атаковали церковь в селе Благовещенка Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Благовещенка в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Налету дронов-камикадзе подверглись здание администрации, а также церковь. Когда на место ЧП прибыли пожарные, по ним был нанесен повторный удар. Несмотря на это, огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в результате атаки ВСУ на село Теткино Курской области загорелась церковь в соседнем селе Попово-Лежачи. В сети также появилось видео с полыхающим храмом и обрушением части его конструкции.