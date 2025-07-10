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21:33, 9 июля 2025Бывший СССР

Зеленский вновь призвал ужесточить антироссийские санкции

Зеленский в разговоре с Келлогом призвал ужесточить антироссийские санкции
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пообщался со спецпредставителем американского президента Китом Келлогом и в очередной раз призвал ужесточить антироссийские санкции. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Подробно сфокусировались на санкционном давлении. Понимаем, что нужны более жесткие ограничения против российской энергетики и особенно вторичные санкции против покупателей российской нефти», — рассказал Зеленский. По его мнению, это сможет «заставить Россию больше думать о мире».

Кроме того, Зеленский и Келлог обсудили поставки оружия и усиление противовоздушной обороны. В частности, стороны затронули вопрос совместного производства вооружения с его локализацией на Украине. Однако детали разговора президент Украины не привел.

Ранее Зеленский уже обращался к западным странам с просьбой увеличить санкционное давление на Россию. Тогда он также заявлял, что это поспособствует завершению украинского конфликта.

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