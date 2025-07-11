52-летняя Гвинет Пэлтроу восхитила фанатов фигурой в купальнике

Американская актриса Гвинет Пэлтроу похвасталась фигурой и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя звезда «Железного человека» запечатлела себя в зеркале. Она предстала перед камерой в бежевой соломенной шляпе и черном слитном купальнике, декольте которого подчеркивало ее грудь. Внешний вид знаменитости дополнили солнцезащитные очки и золотое ожерелье.

Поклонники оценили формы актрисы в комментариях под постом. «Она одна из Голливуда стареет естественным образом», «Такая красивая», «Эти ноги идеальны», «Выглядишь потрясающе», «Шикарная фигура», — высказывались они.

В июне Гвинет Пэлтроу опубликовала видео, в котором снялась топлес.