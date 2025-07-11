99-летнему ветерану ВОВ успешно провели сложнейшую операцию на сердце в России

В Уфе 99-летнему ветерану ВОВ Николаю успешно провели сложную операцию

Ветерану Великой Отечественной войны (ВОВ) Николаю Илларионовичу (фамилия неизвестна) успешно сделали сложнейшую операцию на сердце в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал Ufa_rb.

99-летнему пациенту провели хирургическое вмешательство по стентированию после инфаркта миокарда. Несмотря на высокие риски и зрелый возраст, работа команды 21-й больницы привела к успеху. Так, после нескольких дней в реанимации состояние ветерана стабилизировалось. Отмечается, что сейчас он готовится к выписке.

По данным российского издания, Николай Илларионович, который воспитал детей и множество внуков и правнуков, мечтает отметить свой 100-летний юбилей.

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