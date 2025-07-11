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17:42, 11 июля 2025Экономика

Айза занялась продажей вилл на Бали

Айза занялась продажей вилл на Бали стоимостью от 213 тысяч долларов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) решила заняться продажей элитной недвижимости на острове Бали. О ее новом бизнесе стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Знаменитость начала инвестировать в элитную недвижимость и уже запустила девять объектов на Бали. По информации источника, цена на роскошные виллы начинается от 213 тысяч долларов (около 16,6 миллиона рублей), а за покупку целого комплекса понадобится заплатить 949 тысяч долларов (около 74 миллионов рублей).

Накануне стало известно, что 27 человек обвинили актрису Ларису Гузееву в мошенничестве с виллами на Бали. По их словам, артистка ввела их в заблуждение, когда призывала приобретать недвижимость в одной из локаций на острове. На данный момент стройка заморожена, а возвращать деньги покупателям не спешат.

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