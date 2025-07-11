Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 12-14 июля составил 77,89 рубля

Банк России установил новые курсы доллара, евро и юаня на 12-14 июля. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Стоимость доллара определена в 77,8855, а евро — в 91,1201 рубля. Что касается курса китайской валюты, то он установлен на отметке в 10,8435 рубля.

На 11 июля курс доллара составляет 77,9029, евро — 91,4992, а юаня — 10,8185 рубля.

Ранее Банк России заверил, что не занимается искусственной корректировкой курса рубля. Так в регуляторе ответили на вопрос о том, не планирует ли он ослабить российскую валюту в условиях снижения нефтяных котировок.

В четверг, 10 июля, курсы доллара и евро на межбанковском рынке рухнули ниже 75 и 87 рублей соответственно, оказавшись на минимальных с 2023 года значениях.

В Goldman Sachs полагают, что, несмотря на временное снижение волатильности доллара, вскоре он может снова начать торговаться как рискованная валюта.