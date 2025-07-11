Белоусов посетил зону СВО

Министр обороны Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр» в зоне СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов посетил зону специальной военной операции (СВО), где проинспектировал группировку войск «Днепр». Об этом сообщило российское оборонное ведомство в Telegram.

Как следует из публикации, Белоусов заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского и

командиров о ходе выполнения задач в зоне ответственности группировки, а также провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений «Днепра».

Как рассказали в Минобороны, командующий группировкой доложил Белоусову о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных «Калашниковым». В свою очередь, глава ведомства поставил задачу совместно с концерном проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения.

Кроме того, Белоусову доложили о запуске в действие разработанной системы управления беспилотниками. «Это нам позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения», — цитирует ведомство генерал-полковника Теплинского.

Ранее Белоусов озвучил новые требования для российских военных. По его словам, офицерам недостаточно обладать личным мастерством — им важно стать настоящими наставниками для подчиненных. Министр также подчеркнул, что в нынешних реалиях опыт СВО становится ключевым преимуществом Российской армии.