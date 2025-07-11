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07:45, 11 июля 2025Россия

Двое мужчин разбились при полете на параплане в российском регионе

Двое мужчин разбились на параплане у Братского водохранилища в Иркутской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Global Look Press

В Иркутской области у Братского водохранилища разбились двое мужчин во время полета на параплане. Об этом сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры предварительную информацию.

Инцидент произошел вечером 10 июля 2025 года в заливе Дондир. По факту произошедшего организована о безопасности полетов, обстоятельства происшествия.

Ранее в Перу ирландская туристка во время полета на параплане едва не угодила под колеса машины и чудом выжила. В Лиме девушка летела вместе с инструктором, однако из-за сильного ветра опытный парапланерист не смог приземлиться в нужном месте. Вместо этого пара вылетела на проезжую часть оживленного шоссе и едва не врезалась в автомобили.

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