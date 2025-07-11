Двор женщины завалили сотней огромных и ненужных ей посылок

Дом жительницы США стал складом для посылок с браком из-за ошибки продавца

Жительница США получила сотни ненужных посылок из-за чужой ошибки. Об этом сообщает New York Post.

Живущую в Сан-Хосе (штат Калифорния) Кей в течение года заваливали посылками после того, как китайский продавец автомобильных чехлов указал ее адрес как адрес для возвратов. «Это настоящий ад», — пожаловалась женщина.

Двор Кей уже больше года напоминает склад — груды коробок с бракованными чехлами для сидений доходят ей до груди. «То, что вы видите сейчас — лишь часть, я отказалась от получения еще большего количества посылок», — рассказала Кей журналистам. Проблема стала настолько серьезной, что 88-летняя мать женщины с трудом может выйти из дома из-за завалов у входа.

Продавец Liusandedian нарушил правила Amazon, не предоставив клиентам корректный адрес для возвратов. Платформа сначала просто предлагала Кей подарочную карту на 100 долларов (9 тысяч рублей), но после вмешательства СМИ наконец организовала вывоз коробок.

«Мы приносим извинения клиенту и принимаем меры для окончательного решения проблемы», — заявили в Amazon. Женщина же недоумевает: «Почему это моя ответственность — разбираться с этим, когда продавец нарушает ваши правила?»

Ситуация вызвала резонанс в соцсетях — пользователи отмечают, что подобные случаи участились с ростом популярности китайских маркетплейсов. В Amazon подтвердили, что международные продавцы обязаны указывать действительные адреса для возвратов в США.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почтальон получил условный срок за то, что спрятал дома четыре тысячи посылок и писем. Во время допроса он признался, что утаивал почту, потому что устал от переработок.