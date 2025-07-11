Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:07, 11 июля 2025Из жизни

Двор женщины завалили сотней огромных и ненужных ей посылок

Дом жительницы США стал складом для посылок с браком из-за ошибки продавца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Chad Robertson Media / Shutterstock / Fotodom  

Жительница США получила сотни ненужных посылок из-за чужой ошибки. Об этом сообщает New York Post.

Живущую в Сан-Хосе (штат Калифорния) Кей в течение года заваливали посылками после того, как китайский продавец автомобильных чехлов указал ее адрес как адрес для возвратов. «Это настоящий ад», — пожаловалась женщина.

Двор Кей уже больше года напоминает склад — груды коробок с бракованными чехлами для сидений доходят ей до груди. «То, что вы видите сейчас — лишь часть, я отказалась от получения еще большего количества посылок», — рассказала Кей журналистам. Проблема стала настолько серьезной, что 88-летняя мать женщины с трудом может выйти из дома из-за завалов у входа.

Продавец Liusandedian нарушил правила Amazon, не предоставив клиентам корректный адрес для возвратов. Платформа сначала просто предлагала Кей подарочную карту на 100 долларов (9 тысяч рублей), но после вмешательства СМИ наконец организовала вывоз коробок.

«Мы приносим извинения клиенту и принимаем меры для окончательного решения проблемы», — заявили в Amazon. Женщина же недоумевает: «Почему это моя ответственность — разбираться с этим, когда продавец нарушает ваши правила?»

Ситуация вызвала резонанс в соцсетях — пользователи отмечают, что подобные случаи участились с ростом популярности китайских маркетплейсов. В Amazon подтвердили, что международные продавцы обязаны указывать действительные адреса для возвратов в США.

Материалы по теме:
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич» Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
«Оплатил посылку, а внутри — кирпич»Как мошенники обманули на почте тысячи россиян и почему они не боятся полиции?
12 июля 2022
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

Ранее сообщалось, что в Великобритании почтальон получил условный срок за то, что спрятал дома четыре тысячи посылок и писем. Во время допроса он признался, что утаивал почту, потому что устал от переработок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Киевом появился самолет Ан-124. Что о нем известно?

    Редкая лилия зацвела в горах Сочи

    Раскрыты сроки массового запуска новой системы образования в России

    Суда придумали необычный способ защиты от атак хуситов в Красном море

    Москвич прокатился на сапе с кальяном и попал на видео

    В России раскрыли последствия закрытия генконсульства Польши в Калининграде

    Российские дроны впервые достигли новой цели

    Скандально известный многоженец Сухов признался в насилии над дочерью

    В России объяснили последствия запрета на экспорт бензина

    Одержимая пластикой телезвезда оценила свою внешность без макияжа фразой «какая я уродина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости