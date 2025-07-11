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17:27, 11 июля 2025Забота о себе

Эксперт по питанию высказалась о безопасном количестве сосисок и колбасы

Эксперт по питанию Фороухи: Безопасной дозы сосисок и колбас не существует
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Phil Hearing / Unsplash

Эксперт по питанию из Кембриджского университета Нита Фороухи завила, что сосиски и колбасы относятся к ультраобработанным продуктам, которые негативно влияют на здоровье. Об этом она рассказала в беседе с изданием Infobae.

«Безопасного количества не существует», — подчеркнула Фороухи. Аналогичное мнение высказал научный сотрудник Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле Демевоз Хайле. По его словам, даже небольшое количество ультраобработанных продуктов повышает риск развития рака, диабета и болезней сердца.

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В связи с этим профессор из Университета Рединга Гюнтер Кюнли призвал сбалансированно питаться. В рацион должны входить овощи, фрукты, орехи, бобовые и цельнозерновые продукты. При этом он отметил, что еда является еще и источником удовольствия, поэтому ультраобработанные продукты не стоит сводить исключительно к рискам для здоровья.

Ранее нарколог Даниил Петров объяснил, почему у некоторых людей нет бодрящего эффекта от кофе. По его словам, к кофеину со временем развивается толерантность.

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