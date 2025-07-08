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17:32, 8 июля 2025Забота о себе

Врач объяснил отсутствие бодрящего эффекта от кофе у некоторых людей

Нарколог Петров: Сонливость после кофе наступает при адаптации к напитку
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fahmi Fakhrudin / Unsplash

Врач-нарколог Даниил Петров объяснил, почему некоторые люди после чашки кофе чувствуют не бодрость, а сонливость и расслабление. Причину отсутствия эффекта от кофе он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, кофеин, как и наркотики, со временем прекращает давать эффект, который был в самом начале употребления. Это связано с тем, что организм привыкает и адаптируется к поступающим в него веществам.

Так, кофеин, указал нарколог, блокирует аденозиновые рецепторы, в результате чего усталость не наступает. Однако, если постоянно пить бодрящий напиток, со временем наступает адаптация к нему, и мозг запускает синтез новых аденозиновых рецепторов, на которые кофеин воздействовать не может. «В итоге человек начинает чувствовать сонливость, утомление, хотя продолжает пить кофе в относительно больших количествах», — отметил Петров. Он подчеркнул, что именно из-за этого пить кофе в больших количествах не рекомендуется.

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Ранее диетолог Сауль Санчес рассказала, как сделать кофе полезнее для здоровья. По ее словам, если добавить в кофе корицу, это поможет снизить уровень сахара в крови.

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