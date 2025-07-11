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06:14, 11 июля 2025Россия

Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

Слюсарь: В Ростовской области уничтожен беспилотник ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Robert Michael / Global Look Press

В ночь на пятницу, 11 июля, в Ростовской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дрон был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Тарасовском районе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений на земле нет.

Ранее стало известно об атаке ВСУ на Тульскую область. Местные жители сообщали, что около 2:40 в регионе начали греметь взрывы.

Кроме того, ночью в Липецкой области беспилотник упал на сельхозпредприятие. В результате погиб человек, еще один пострадал.

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