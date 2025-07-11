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19:04, 11 июля 2025Путешествия

Еще одна российская авиакомпания возобновит полеты в Геленджик

Авиакомпания S7 возобновит полеты в Геленджик с августа
Алина Черненко

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Еще одна российская авиакомпания, S7, решила возобновить полеты в Геленджик. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Уточняется, что с 7 августа авиакомпания будет выполнять рейсы из новосибирского аэропорта Толмачево два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. С сентября самолеты оттуда будут летать по вторникам и пятницам. Между тем полеты из Москвы будут выполняться с 8 августа четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам.

В пресс-службе S7 добавили, что время в пути из Новосибирска составит пять часов, а из российской столицы — около четырех. Туристов на курорт будут возить на комфортабельных самолетах Boeing 737-800 и на Airbus A320neo.

9 июля крупнейший российский перевозчик «Аэрофлот» решил возобновить продажу билетов на рейсы в Геленджик. Первый полет из Москвы в город на юге России будет выполнен 18 июля.

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