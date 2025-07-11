ФСБ показала видео задержания снабжавшихся дронами украинских агентов

ФСБ показала на видео задержание украинских шпионов в Брянской области

ФСБ показала на видео задержание двух агентов украинских спецслужб, собиравших разведанные в Брянской области. Telegram-канале публикует издание URA.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ выскакивают из фургона, валят на асфальт подозреваемых и после доставляют на допросе. Задержанные рассказали, как украинские спецслужбы завербовали их и снабжали с помощью дронов, сбрасывая им взрывчатку.

В ФСБ полагают, что шпионы готовились к активной диверсионной деятельности - собирали бомбы и планировали осуществлять теракт.