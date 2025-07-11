Снабжавшиеся дронами украинские шпионы попались ФСБ в Брянской области

ФСБ задержала в Брянской области украинских агентов

В Брянской области ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Ura.ru.

По данным силовиков, оба шпиона вели на территории России разведывательно-подрывную деятельность. Снабжение агентов киевские спецслужбы осуществляли с помощью дронов, пересылая взрывчатку и оружие. Шпионы готовились к активной диверсионной деятельности — собирали бомбы и планировали осуществлять теракт.

Задержанные дали признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее в Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб.