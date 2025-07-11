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10:01, 11 июля 2025Силовые структуры

Снабжавшиеся дронами украинские шпионы попались ФСБ в Брянской области

ФСБ задержала в Брянской области украинских агентов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Брянской области ФСБ задержала двух агентов украинских спецслужб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Ura.ru.

По данным силовиков, оба шпиона вели на территории России разведывательно-подрывную деятельность. Снабжение агентов киевские спецслужбы осуществляли с помощью дронов, пересылая взрывчатку и оружие. Шпионы готовились к активной диверсионной деятельности — собирали бомбы и планировали осуществлять теракт.

Задержанные дали признательные показания, возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее в Крыму задержали готовившего теракт агента украинских спецслужб.

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