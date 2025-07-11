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01:27, 11 июля 2025Россия

Гладков рассказал о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область

Гладков: ВСУ не оставляют попыток прорваться в Белгородскую область
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток прорыва на территорию Белгородской области, все они успешно отражаются. Об этом в беседе с ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его слов, напряжение обстановки в регионе наблюдается в течение нескольких лет. Глава области напомнил о том, что недавно российские военные успешно отразили атаку ВСУ в Краснояружском районе.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ направили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) к границе России в Белгородской области западнее Новопетровки и потерпели неудачу.

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