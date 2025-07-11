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16:03, 11 июля 2025Путешествия

Из потерпевшего крушение самолета загадочно исчезли экипаж и 400 килограммов наркотиков

Bild: Бизнес-джет потерпел крушение в болоте реки Варунта в Гондурасе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Cpl Dylan Browne / MOD / Wikimedia

В болоте Центральной Америки потерпел крушение самолет с экипажем и 400 килограммами наркотиков на борту, которые загадочным образом исчезли. Об этом стало известно изданию Bild.

По данным источника, инцидент произошел 3 июля в Гондурасе. Бизнес-джет BAe-125-700A разбился в болоте реки Варунта неподалеку от границы с Никарагуа. На борту могли находиться до шести человек.

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Оказавшись на месте происшествия, полицейские заподозрили контрабанду кокаина и предположили, что экипаж совершил аварийную посадку. Чтобы замести следы, регистрационный номер борта N10TN был закрашен черной краской.

Согласно данным полиции, 29 июня бизнес-джет вылетел из Саманы, Доминиканская Республика, в аэропорт имени Мориса Бишопа на Гренаде. Однако на середине пути борт исчез с радаров, отключив транспондер. Предположительно, он приземлился в Венесуэле. Перед крушением 30 июня борт снова был замечен — на этот раз в воздушном пространстве Никарагуа.

Среди обломков следователи обнаружили несколько кислородных баллонов, два огнетушителя и iPad. Само воздушное судно зарегистрировано на американскую компанию Pacific Rim Management LLC из Дауни, штат Калифорния, основанную в 2022 году. На данный момент власти Гондураса, Никарагуа и Венесуэлы проводят совместное расследование.

Ранее пилот частного самолета погрузил на борт наркотики на миллионы рублей и был принят на месте посадки полицейскими. Самолет совершил несколько перелетов из Папуа-Новой Гвинеи в Австралию.

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