Киркорова уличили в желании вернуть Пугачеву

Продюсер Сенгер: Киркоров хочет вернуть Пугачеву с помощью ремонта

Певец Филипп Киркоров решил сделать ремонт в своей квартире в центре Москвы по соседству с жильем бывшей жены, певицы Аллы Пугачевой, чтобы в случае ее возвращения Россию попытаться с ней воссоединиться. Об этом заявил продюсер Игорь Сенгер в беседе с NEWS.ru.

Собеседник газеты отметил, что Пугачева, в отличие от супруга Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов), не делала резких высказываний о России и россиянах, поэтому может без проблем вернуться в страну. В таком случае они с Киркоровым вновь станут соседями и при необходимости смогут объединить квартиры.

«Глупый Галкин останется на задворках», — заключил Сенгер.

Ранее в сеть попало видео с обновленным интерьером квартиры Киркорова. Певец установил в жилье витражи с собственным лицом и золотые унитазы.