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23:39, 11 июля 2025Мир

Китай отреагировал на аресты на Украине предполагаемых шпионов

Newsweek: Китай отреагировал на аресты на Украине предполагаемых шпионов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

МИД Китая отреагировал на аресты на Украине предполагаемых шпионов. Об этом пишет Newsweek.

В министерстве заявили, что продолжают проверять информацию об аресте на Украине двух граждан Китая, которые обвиняются в шпионаже в пользу пекинских спецслужб.

В публикации уточняется, что отца и сына подозревают в шпионаже за украинской программой разработки противокорабельных ракет «Нептун» с целью передачи информации китайской разведке.

В свою очередь представитель МИД КНР Мао Нин на пресс-конференции заявила, что «законные права и интересы граждан Китая должны быть защищены» в отношении этих двух мужчин.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике предстанет перед судом 21-летний россиянин Станислав Удовики, подозреваемый в государственной измене.

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