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13:38, 11 июля 2025Мир

Кремль обратился к Европе

Песков: Европе стоило бы начать взаимоуважительный диалог с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейским странам стоило бы начать диалог с Москвой, основанный на взаимном уважении, однако Европейский союз (ЕС) даже не рассматривает такую возможность. С таким обращением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Существует вариант, при котором ЕС мог бы не выделять такое количество денег из кармана налогоплательщиков стран сообщества [на многомиллиардную помощь Украине]. Для этого нужно просто принять во внимание озабоченности России и начать диалог. Но такой диалог, которой будет основан на взаимном уважении, а также готовности учитывать озабоченности друг друга», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков указал на то, что «согласно логике и разуму», диалог стран Европы с Россией был бы наиболее предпочтительным вариантом. Однако Москва видит, что для них это направление «не является приоритетным». Пресс-секретарь добавил, что в ЕС «даже не обсуждается» такая возможность.

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