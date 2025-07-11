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18:04, 11 июля 2025Мир

Лавров прибыл с визитом в КНДР

Лавров прибыл с визитом в КНДР, борт министра приземлился в городе Вонсан
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что борт министра приземлился в городе Вонсан.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, в Вонсане Лавров проведет переговоры с северокорейским коллегой Цой Сон Хи в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне министров иностранных дел двух стран.

Ранее Лавров заявил, что Россия будет делать все возможное, чтобы не допустить провокаций в адрес КНДР. Он также добавил, что Москва считает масштабные военные учения с участием США и их партнеров в регионе дестабилизирующим фактором.

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