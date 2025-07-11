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16:11, 11 июля 2025Из жизни

Россиянам назвали необычные рецепты с оливковым маслом в жару

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: DUSAN ZIDAR / Shutterstock / Fotodom

Россиянам предложили добавлять оливковое масло не только в салат, но и в мороженое, а также сделать с ним освежающий коктейль, спасающий от жары. Рецептами с «Лентой.ру» поделилась Парфена Алиханиду — сертифицированный сомелье по оливковому маслу, приглашенный эксперт бренда оливкового масла Greek Legend.

Алиханиду рекомендовала тем, кто пьет по утрам оливковое масло для здоровья, добавлять его в кофе. По ее словам, в Греции многие наливают чайную ложку масла с небольшой горчинкой в 150 миллилитров эспрессо или фильтр-кофе. По желанию можно насыпать в напиток щепотку морской соли. Также масло и соль она призывает добавить к шарику ванильного мороженого. Сомелье советует подавать десерт в охлажденной тарелке, полить перед подачей маслом и сразу посыпать солью.

Кроме того, она предложила рецепт освежающей закуски: смешать 200 граммов очищенного свежего огурца, столовую ложку лимонного сока, две столовых ложки оливкового масла, пару веточек укропа, щепотку соли и немного сахарного сиропа. Подавать блюдо следует в форме шарика.

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Другим блюдом, помогающим охладиться в жару, она назвала оливковую граниту. Это сахарный лед, который можно приготовить самостоятельно дома. Для этого потребуются 100 миллилитров апельсинового сока, 20 миллилитров лимонного сока, полторы столовые ложки сахара и столько же оливкового масла с менее выраженной горчинкой. Все ингредиенты надо соединить и заморозить в контейнере, раз в 30 минут перемешивая вилкой, чтобы получилась кристаллическая структура. Особенно выигрышно гранита будет смотреться в бокале.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова назвала необычный способ есть дыню. По ее словам, дыню можно выскрести и подать в ней салат. Главное — не добавлять туда свежие овощи, так как это, вероятнее всего, приведет к проблемам с пищеварением.

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