Метеор промчался в небе над российским регионом и попал на видео

Опубликовано видео промчавшегося над Челябинской областью метеора

Яркий метеор пролетел над Челябинском и Миассом в ночь на пятницу, 11 июля. Астрономическое явление смогли снять на видео очевидцы, соответствующие кадры публикует Telegram-канал Ural Mash.

Как пишет «Звезда», яркую вспышку в небе над российским регионом удалось зафиксировать примерно в два часа ночи. На кадрах запечатлен момент, как небо внезапно озаряется ярким светом, после чего появляется огненный шар, который моментально сгорает, оставляя за собой светящийся след.

Кроме того, над Россией этой ночью взошла «Оленья луна», ее можно было наблюдать из разных уголков страны. Специалисты объясняют, что это было самое яркое полнолуние текущего месяца.

Ранее в июне над Россией взошла «клубничная луна». Жители страны смогли лицезреть ее и снять на видео.